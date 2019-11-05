Пермь, , 07:01 — REGNUM В Перми погиб известный фотограф Сергей Глорио. Об этом сообщил на своей станице в соцсети его коллега.

По данным издания «Коммерсантъ», Сергей Глорио погиб в результате ДТП. 28 октября на перекрестке улиц Сибирской и Пушкина водитель автобусного маршрута №3 допустил наезд на пешехода.

Прощание с фотографом состоится 6 ноября в храме Святых Царственных страстотерпцев на Нагорном.

По данным информресурсов, жизнь Сергея Глорио оборвалась в 61 год. Его опыт работы фотографом — более 40 лет. Фотоснимки публиковались в авторитетных пермских изданиях. Сергей Глорио являлся победителем городского фотоконкурса «Огни ночного города».