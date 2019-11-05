Лучегорск, 5 ноября 2019, 07:10 — REGNUM В Приморском посёлке Лучегорск 37-летний мужчина из охотничьего ружья четыре раза выстрелил в сторону своей супруги, находящейся с ним в квартире, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Женщине удалось покинуть помещение и вызвать полицию. Хулиган заперся в квартире и на предложения полицейских выйти не реагировал.
Лишь после нескольких часов переговоров стрелка удалось выманить из квартиры. Он был задержан полицией.
Как пишут в соцсетях, у супругов возник конфликт.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Приамурье мужчина выстрелил из ружья по группе подростков, в результате чего ранения получили двое подростков.