Хабаровск, , 07:13 — REGNUM Власти Хабаровска окажут финансовую помощь семье Дениса Лисова, который спас своих детей от шведского ювенального правосудия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Польше задержан россиянин, спасавший своих детей от ювенальной юстиции

Денис Лисов и его дети — хабаровчане. Сейчас краевые власти оперативно решают вопрос с приобретением авиабилетов от Москвы до Хабаровска. Семья прилетит в Хабаровск, затем их за счет краевого бюджета отправят в село Скворцово, к родным. Семье помогут с оформлением всех необходимых пособий, с устройством в детский сад и школу.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Лисов и его семья переехали в Швецию из Хабаровска в 2012 году. После того как в 2014 году заболела супруга, власти Швеции попытались отобрать у Дениса детей на том основании, что он не справляется с их воспитанием. Денис забрал детей из опекунской семьи, назначенной шведскими властями, выехал в Польшу. Там по представлению шведской стороны семью задержали. Только вмешательство российского посольства спасло семью от разлуки и депортации в Швецию.