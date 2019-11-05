Обь, Новосибирская область, , 06:37 — REGNUM В новосибирском городе Обь во время очистки ямы и прокладывания труб погиб строитель. Об этом сообщается на странице Аварийно-спасательной службы Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте»

Происшествие произошло накануне, 3 ноября.

«Около 16:00 (время местное) в городе Обь на стройке рабочие занимались очисткой ямы, прокладыванием кабеля, труб. Во время проведения работ произошло обрушение грунта, одного мужчину завалило землей, — говорится в сообщении. — До приезда дежурной смены Новосибирского поисково-спасательного отряда труп мужчины был найден».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа 2019 года в Новосибирске рухнула стена здания насосной станции. Погибли трое рабочих.

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