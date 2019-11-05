Абакан, , 06:35 — REGNUM За прошедшие выходные (2−4 ноября) в Хакасии зарегистрировано 19 пожаров, сообщили ИА REGNUM в республиканском ГУ МЧС.

Пожарный 70.mchs.gov.ru

Пять раз пожарные тушили жилье, три раза — надворные постройки. Также от огня спасли баню и автомобиль. Огнеборцы совершили пять выездов на тушение мусора и два — на тушение травяных палов.

По данным ведомства, основные причины возгораний — нарушения в работе электрооборудования и недосмотр за печами.

Всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 2080 пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске ночью 4 ноября сгорели частный дом и все постройки, пострадал человек.

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