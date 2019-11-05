Пермь, , 06:37 — REGNUM В Перми в фитнес-клубе во время тренировки на беговой дорожке скончался мужчина. Такая информация опубликована в соцсети.

В спорткомплексе сведения о несчастном случае подтвердили. По словам посетителей, после ЧП все тренировки в клубе прекратили, а клуб закрыли, сообщает издание «Местное время».

По данным Properm.ru, мужчина умер после тренировки. Его обнаружили на диване возле кулеров с водой. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать пермяка, но безуспешно.

Стоит отметить, что за полмесяца это уже второй случай, когда в спортивном центре на территории Перми гибнут люди. Напомним, 22 октября в бассейне спорткомплекса «Олимпия» утонула 10-летняя девочка. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

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