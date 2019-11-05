Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные ограбили оборудованную в гараже на Химмаше майнинговую ферму. Как сообщает информационный портал Е1, для этого злоумышленники пробили дыру в потолочном перекрытии.

Инцидент произошёл на улице Инженерной ночью 4 ноября. Как сообщил владелец имущества, сумма нанесённого ущерба составила 742 тыс. рублей. Гражданин уже написал заявление в полицию.

Отметим, что гараж был оборудован сигнализацией, но она не сработала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области неизвестные пытались ограбить банкомат, установленный в магазине посёлка Кедровка. Для этого они соорудили и привели в действие взрывное устройство. Однако довести злой умысел до конца им не удалось.

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