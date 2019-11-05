Якутск, , 05:57 — REGNUM Фонд капремонта многоквартирных домов Якутии и администрация села Верхневилюйска намерены подать в суд заявление о принудительном допуске в квартиру одного из жильцов многоквартирного дома для проведения капремонта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Верхневилюйске один из собственник уже пять раз препятствовал специалистам в проведении работ по капительному ремонту дома. Он их не пускал в квартиру.

По словам гендиректора Фонда Владимира Ионина, подобные случаи нередки.

«Это острый вопрос. Так, в Верхневилюйске из-за одного владельца не проводится ремонт теплоснабжения дома, поскольку это единая система на весь МКЖД. В квартирах холодно, и нет гарантии, что при резком похолодании не произойдет авария. Живя в многоквартирном доме, каждый из нас должен осознавать, что из-за наших поступков могут пострадать соседи, другие люди. Те же, кто этих норм не приемлет, должны нести ответственность»,— пояснил руководитель.

Владимир Ионин сказал, что готов подать в суд на жильца.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Якутии должны провести капитальный ремонт в 169 дамах. Власти отмечают, что сроки могут быть сорваны.