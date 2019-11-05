Петропавловск-Камчатский, , 06:02 — REGNUM Штормовое предупреждение с опасным волнением до 9 баллов объявлено в Беринговом море. Суда с низким классом, не приспособленные для прохождения подобных погодных условий, предупреждены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всем руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находится в Беринговом море в период шторма, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности. Им рекомендовано укрыться в бухтах.

Как сообщало ИА REGNUM, штормы — частое явление на Камчатке. 25 октября 2019 года синоптики предупреждали о приближении сильного шторма к берегам полуострова.