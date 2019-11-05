Биробиджан, , 05:58 — REGNUM В Еврейской автономной области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Таджикистана, который по ночам тайно похищал крупный рогатый скот с целью наживы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЕАО.

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Также с ним по преступной схеме действовал местный житель: ночью они проникали на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, уводили крупно-рогатый скот, забивали, а мясо реализовывали. Всего они нанесли ущерб на сумму 489 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за мошенничество с субсидиями осуждены 8 фермеров: они присвоили 9 млн рублей.