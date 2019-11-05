Находка, Приморский край, , 05:47 — REGNUM На поиск пропавшего без вести моряка отправлено спасательное судно. Об этом сообщили в инспекции портнадзора Находки.

«Только что вышло специальное судно с тремя членами экипажа на борту для поиска», — сказал представитель ведомства.

Напомним, 2 ноября в порту города Находка произошёл взрыв газа на танкере «Залив Америка». В результате инцидента два человека погибли, ещё один пропал без вести.

На данный момент дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В порту Находки третий день ищут тело погибшего моряка