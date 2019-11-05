Южно-Сахалинск, , 05:47 — REGNUM В Южно-Сахалинске вандалы сломали памятник героям легендарного фильма «Белое солнце пустыни» таможеннику Верещагину и его спутнику — красноармейцу Петрухе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Очевидцы заметили, что на бронзовую скульптуру залезали дети, причём, рядом стоял взрослый мужчина. Отломанный от винтовки Петрухи штык передали таможенникам. Горожане надеются, что памятник восстановят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке вандалы разрушили могилы на кладбище.