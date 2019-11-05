Биробиджан, , 05:45 — REGNUM В школе № 1 города Биробиджана Еврейской автономной области в первый день новой четверти, 5 ноября, школьники вынуждены были стоять на морозе из-за отказавшей системы контроля доступа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Система контроля и управления доступом, которую так назойливо и настойчиво насаждали в школы региона, отказала в первый день новой четверти, а дети вынуждены были слушать грубость охраны и мёрзнуть на морозе. Открыть запасной вход, чтобы пустить детей на занятия, никто не догадался. Произошло то, о чём говорили родители школьников ещё летом, когда обсуждалась установка турникетов в школах.

Родители детей выразили свой гнев в социальных сетях, где возмущались нерасторопностью и грубостью охраны, а также очевидной бесполезностью установленной в школах дорогостоящей системы.

«Все это ради срубания бабок, и ни о какой безопасности речи не идёт. Поколениями ходили в школы, в которых не было охраны/СКУДов, и прекрасно учились. Тема «защиты» и тем более детей сейчас золотая жила», — пишут пользователи соцсетей.

Глава города Александр Головатый сослался на технический сбой и заявил, «что подобное не должно больше повториться».

Как сообщало ИА REGNUM, множество вопросов от родителей школьников поступило по поводу планов установки системы контроля и управления доступом в школах. В основном речь шла о дороговизне системы, значение и необходимость которой стоит под большим сомнением.