Якутск, , 05:29 — REGNUM В Якутске сгорел частный дом и все постройки. При пожаре пострадал человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожарная машина. Якутия 14.mchs.gov.ru

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По информации спасателей Якутска, вызов о возгорании поступил в полночь 4 ноября.

По прибытию на место происшествия дом горел весь. Пламя перекинулось с дома на гараж и летнюю кухню. Всего огонь затронул 58 кв. м.

«Предварительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Есть пострадавший», — пояснили пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге загорелась трёхкомнатная квартира, после тушения обнаружили тело мужчины.