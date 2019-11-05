Кемерово, , 05:22 — REGNUM Трагическое событие в городе Нарьян-Маре — повод для всех ещё раз задуматься над тем, как максимально обезопасить детей в детских учреждениях. С таким заявлением выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Зверский поступок сравним с бесчеловечными действиями террористов, и мы не можем допустить, чтобы в мирное время от рук преступников, бездушных, страшных людей гибли ни в чём не повинные дети — наша жизнь, наш смысл, наше будущее», — отметил Цивилёв.

Региональному управлению Росгвардии поручено проверить деятельность частных охранных предприятий, задействованных в охране образовательных учреждений, а областному управлению МВД России совместно с образовательными учреждениями — организовать инструктажи персонала. Главы же муниципальных образований должны принять все необходимые меры «по обеспечению надлежащей охраны учреждений, усилить пропускной и внутриобъектный режимы, провести внеочередные проверки учреждений на антитеррористическую защищённость, организацию пропускного режима».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нарьян-Маре произошла трагедия: в детском саду «Сказка» во время сончаса мужчина зарезал шестилетнего ребёнка. Охранники учреждения приняли его за одного из родителей. Нападавший был задержан, а затем взят под стражу.

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