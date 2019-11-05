Екатеринбург, , 05:19 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Как сообщает информационный портал Е1, авария произошла поздно вечером 4 ноября, в 23:00 по местному времени на автодороге Екатеринбург-Реж в районе посёлка Лосиный.

По данным очевидцев, в ДТП столкнулись два самосвала. В результате ДТП один водитель погиб, другой получил травмы. Сообщается также, что из-за аварии у грузовых машин отлетели кабины, а вокруг была рассыпана щебёнка.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полдень 4 ноября произошло массовое ДТП на Тюменском тракте. В аварию попали три легковые машины. Пострадали четыре человека.

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