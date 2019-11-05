Оттава, , 05:08 — REGNUM Жертвою мужчины, открывшего стрельбу у торгового центра Sherway Gardens в канадском городе Этобико, стал мужчина, передает 4 ноября Toronto Star со ссылкой на заявление полиции.

Стрельба Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США

Сообщается, что неизвестный стрелок выстрелил в жертву несколько раз, после чего сел в машину и уехал. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось, и через несколько часов он скончался.

Всего в результате насильственных действия в течение 2019 года в Торонто погибли 52 мужчины и девять женщин.