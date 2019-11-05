Петропавловск-Камчатский, , 05:03 — REGNUM Экипаж пограничного судна ПСРК «Волга» спас матроса, упавшего с пирса в воду в порту Петропавловска-Камчатского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке рыбоохрана спасла тонущих браконьеров

Матрос прогулочного судна «Омега» зазевался и упал в море с пирса. Ему бросили спасательный круг и вытащили из воды. От медицинской помощи матрос отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничники на Камчатке спасли тонущих в море браконьеров. Их лодка напоролась на бревно и получила пробоину.