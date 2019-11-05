Тында, Амурская область, , 04:57 — REGNUM В локомотивном депо в посёлке Тында вспыхнул сильный пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.

Пожарные машины Admomsk.ru

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Пожар вспыхнул в бытовых помещениях локомотивного депо, и первоначально форс пламени достигал нескольких метров в высоту. Тем не менее, благодаря быстрым и решительным действиям самих железнодорожников, огонь удалось погасить ещё до приезда вызванных огнеборцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на станции московского метро «Выставочная» в одном из служебных помещений произошло возгорание, из-за которого пришлось временно приостановить работу станции.