Хабаровск, , 04:37 — REGNUM Директора фирмы элитных дизайн-проектов из Хабаровска отправили на скамью подсудимых за обман японской девелоперской корпорации «Юника». «Предприимчивый» хабаровчанин поставил клиентам под видом брендовой итальянской мебели российский «самодел», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Японский бизнес идёт в Хабаровский край с инвестиционными проектами

Общий ущерб составил 4,1 млн рублей. Хабаровская фирма обязалась сделать качественный ремонт в квартире жены руководителя представительства корпорации. В рамках договора в квартире должны были появиться дизайнерский диван стоимостью 370 тыс. рублей из США, например, плюс еще 28 наименований мебели такого же качества. Но дизайнер обратился в российскую фирму, где сделали похожую мебель, но по цене вдвое ниже, а по качеству намного хуже. Примечательно, что дизайнер вину не признал, утверждая, что мебель он поставил, а остальное — не его проблемы. Однако в договоре прописаны совершенно определенные марки мебели.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году японские бизнесмены на встрече с губернатором края Сергеем Фургалом заявили о готовности строить в крае электростанции для отдаленных районов, а также поставлять в регион самолеты, рассчитанные на работу в северных условиях. Пока о реализации подобных проектов в крае ничего не известно.