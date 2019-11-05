Шкотово, , 04:30 — REGNUM В Приморском крае от дежурства отстранили врача станции скорой помощи Шкотовсокго района, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ресурс Newsbox24 распространил видео, из которого становится понятно, что в Шкотовском районе Приморья от работы был отстранён пьяный врач, у которого при освидетельствовании было обнаружено 0,67 промилле содержания алкоголя в крови. Как утверждают авторы видео, данный врач уже привлекался к ответственности за злоупотребление алкоголем на рабочем месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии был уволен врач, который в пьяном состоянии посоветовал больному мазать мазью гипс.