Благовещенск, , 03:51 — REGNUM В ночь на вторник, 5 ноября, циклон принёс в Приамурье снегопад и сильный ветер, которые с утра парализовали движение общественного транспорта, вызвав гололёдицу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад

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Вся снегоуборочная техника в Благовещенске ночью была задействована на уборке снега.

«Осуществлялось механизированное заметание проезжей части магистральных улиц, очистка тротуаров, автобусных остановок. Работа по уборке улично-дорожной сети города продолжается», — написала мэрия на своей странице в Инстаграма.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально неделю назад в Приамурье выпала месячная норма осадков, снег перекрыл движение по улицам городов, наибольшие осадки наблюдались в городах Благовещенск и Свободный.