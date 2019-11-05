Харбин, Китай, 5 ноября 2019, 03:32 — REGNUM В результате обвала угольной шахты на северо-западе Китая под завалами оказались семь человек, сообщает 4 ноября агентство Синьхуа.
Инцидент произошел утром по местному времени 4 ноября на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян, принадлежащей дочерней компании Longmei Mining Holding Group с штаб-квартирой в городе Шуанъяшань, сообщили источники в местном правительстве. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним, что после обвала полиметаллического рудника в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая погибли два человека и еще 11 оказались под завалами.
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