Якутск, , 03:11 — REGNUM Верховный суд Якутии 4 ноября прекратил производство по уголовному делу бывшего начальника рудника «Мир» компании АЛРОСА, которого нашли мёртвым в СИЗО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Рассмотрены материалы по апелляционной жалобе адвоката в интересах обвиняемого — бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера на постановление Якутского городского суда республики от 7 октября 2019 года, которым в отношении обвиняемого продлён срок содержания под стражей. Суд апелляционной инстанции постановил отменить постановление суда 1 инстанции и прекратить производство по делу в связи со смертью обвиняемого», — пояснили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября были заключены в СИЗО подозреваемые в нарушении правил безопасности при ведении горных работ экс-начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер бывший и.о. главного инженера Александр Манн.

По версии следствия из-за бездействия этих руководителей произошла авария на руднике, вследствие чего погибли восемь горняков.

8 октября в камере изолятора Алексей Бурксер свёл счеты с жизнью, перед смертью он оставил записку родным.