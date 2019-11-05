Благовещенск, , 03:09 — REGNUM На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее эта баржа, принадлежавшая китайскому грузоперевозчику, двигаясь по Амуру стала тонуть. Экипаж баржи отвёл её на мель, где с помощью другого плавсредства началась перегрузка сои на второе судно. В пограничном управлении ФСБ России по Амурской области заявили, что ситуация находится под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти заявили о пропаже четырёх рыбаков после крушения лодки на водохранилище в провинции Цзилинь.