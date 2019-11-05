Денвер, США, , 01:59 — REGNUM Сотрудники ФБР задержали мужчину, планировавшего взорвать синагогу в американском штате Колорадо, сообщает 4 ноября The Guardian.

Как стало известно, Ричард Хольцер был арестован в пятницу, после того, как агенты под прикрытием принесли ему взрывчатку с ядовитыми веществами и динамит. Хольцер назвал взрывчатку «абсолютно великолепной» и продолжил обсуждать с агентами детали предстоящего теракта.

Хольцер неоднократно высказывал с социальных сетях антисемитские взгляды, а также суждения о превосходстве «белой расы».

После задержания мужчина отказался хранить молчание и назвал евреев «раком на теле общества».