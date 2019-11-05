Денвер, США, 5 ноября 2019, 01:59 — REGNUM Сотрудники ФБР задержали мужчину, планировавшего взорвать синагогу в американском штате Колорадо, сообщает 4 ноября The Guardian.
Как стало известно, Ричард Хольцер был арестован в пятницу, после того, как агенты под прикрытием принесли ему взрывчатку с ядовитыми веществами и динамит. Хольцер назвал взрывчатку «абсолютно великолепной» и продолжил обсуждать с агентами детали предстоящего теракта.
Хольцер неоднократно высказывал с социальных сетях антисемитские взгляды, а также суждения о превосходстве «белой расы».
После задержания мужчина отказался хранить молчание и назвал евреев «раком на теле общества».