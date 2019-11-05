Курган, , 00:33 — REGNUM В Курганской области осуждён бывший ведущий специалист госохотнадзора за применение насилия в отношении задержанных граждан. Он лишён свободы на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

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В суде установлено, что 2017−2018 годах госохотинспектор, при досмотрах транспортных средств граждан, неоднократно применял физическую силу. Некоторые задержанные в итоге получили травмы. В январе 2018 года при досмотре автомобиля жителя Тюмени госохотинспектор, с применением насилия, изъял у него законно добытые трофеи, личные документы, а также имущество.

Уже бывший инспектор приговорён по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») к шести годам лишения свободы.