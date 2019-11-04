Дубна, Московская область, , 19:32 — REGNUM В Московской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло около 16:50 на 84-м км автодороги Москва — Дубна, лоб-в-лоб столкнулись два автомобиля — Chevrolet и BMW.

В результате происшествия погибли два человека. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием «ГАЗели» и двух легковых автомобилей погиб один человек, еще семеро пострадали. ДТП произошло на 124-м км автодороги «Кашира — Ненашево».

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