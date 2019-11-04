Берёзовский, Свердловская область, , 18:25 — REGNUM В интернете появилась видеозапись попытки ограбления банкомата в магазине посёлка Кедровка Свердловской области. На записи видно, как злоумышленники проникли внутрь, а затем скрылись с места преступления.

В попытке ограбления участвовали три человека, одетые в белые маскировочные костюмы. Они вскрыли дверь магазина и проникли в помещение, а затем совершили подрыв банкомата, в результате которого разнесло всю входную группу. Однако завершить задуманное злоумышленники не смогли, так как проезжавший мимо автомобиль спугнул их, и они убежали.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка ограбления произошла ночью 4 ноября. По данному факту полиция города Берёзовского, в округ которого входит посёлок, проводит расследование.

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