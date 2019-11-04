Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 17:21 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожная авария произошла в 12:30 по местному времени на 63 километре Тюменского тракта в Белоярском районе области. В дорожно-транспортное происшествие попали три машины.

Авария произошла после того как 63-летняя водитель автомобиля «Санг Йонг» пошла на обгон грузового автомобиля «Вольво», после чего произошло лобовое столкновение с идущими навстречу автомобилями «Тойота Камри» и «Форд Фокус».

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира «Форда». Все они с различными травмами доставлены в больницу Белоярска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Тюменском тракте в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. ДТП произошло 3 ноября в 23:46 по местному времени на 112 км дороги.

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