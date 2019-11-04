Вашингтон, , 17:21 — REGNUM За прошедшее столетие от действий цунами погибли более 250 тыс. человек, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Издание приводит данные ООН, которая приурочила публикацию ко Всемирному дню распространения информации проблеме цунами, отмечаемому ежегодно 5 ноября.

По данным специалистов, за последние 100 лет на планете было зафиксированы десятки цунами, жертвами которых стали сотни тысяч человек.

Крупнейшим по жертвам природным явлением стало землетрясение, произошедшее в 2004 году и охватившим 14 стран. Эпицентром толчков стала прибрежная территория Индонезии. По официальным данным, погибли 230 тыс. человек, ущерб был оценен в $10 млрд.

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