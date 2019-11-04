Мадрид, , 16:46 — REGNUM В Испании правоохранители задержали гражданина России, который подозревается в контрабанде наркотиков по запросу властей Перу, сообщает 4 ноября РИА Новости.

Отмечается, что 52-летнего мужчину задержали в порту Тарифы, куда он пришвартовался из-за плохих погодных условий. После того, как он попытался покинуть порт, сотрудники полиции, проверив его данные, выяснили, что он числится в списке Интерпола.

По данным властей Перу, весной 2014 года в одном из аэропортов страны таможенники обнаружили в его багаже наркотики. Согласно местному законодательству, гражданину России грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в столице Белоруссии Минске по подозрению в распространении наркотиков был задержан гражданин России. У задержанного было изъято восемь килограммов наркотиков, предназначавшихся для дальнейшего распространения на территории Белоруссии и России. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

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