Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM В Екатеринбурге на шести улицах появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками предупреждающими о работе эвакуатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Запрещающие парковку знаки появятся на улицах Громова (от Шаумяна до Волгоградской), Декабристов (за 100 метров до перекрёстка с Луначарского), Луначарского (от Энгельса до Малышева), Монтажников (от дома № 32 до Расточной), Серова (за 50 метров до Фурманова) и Фронтовых Бригад (от Шефской до Бабушкина).

Отметим, что новые знаки на указанных участках появятся до конца 2019 года.

Как уточнили в мэрии Екатеринбурга, установка новых знаков увеличит пропускную способность для автомобильного движения на данных улицах.