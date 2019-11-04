Нижний Новгород, , 16:24 — REGNUM В Нижнем Новгороде следователи задержали двоих подозреваемых в убийстве беременной женщины, сообщает 4 ноября пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, 2 ноября утром двое нетрезвых мужчин, находясь в квартире потерпевшей, поссорились с ней, после чего нанесли ей множественные ножевые ранения и похитили принадлежавшие ей украшения. Женщина погибла на месте преступления.

С целью сокрытия преступления, злоумышленники подожгли квартиру и скрылись. При этом оба они знали о том, что женщина находилась в состоянии беременности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений»). Подозреваемые были задержаны и помещены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Омске возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в убийстве беременной сожительницы.

По версии следствия, мужчина расправился с 29-летней женщиной, находившейся на пятом месяце беременности, из ревности. Он нанёс ей несколько ножевых ранений. Женщина умерла в больнице. Подозреваемый был задержан.

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