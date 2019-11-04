Ереван, , 19:03 — REGNUM Пожар, вспыхнувший на территории аэропорта в Армении, не затронул российскую авиабазу. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

Возгорание, вспыхнувшее в ангаре на территории аэропорта «Эребуни» в Ереване, не находится в расположении российской авиабазы ЮВО. Российская авиабаза функционирует в штатном режиме.

Ранее пресс-служба МЧС Армении сообщила о возгорании ангара на территории аэропорта «Эребуни» в Ереване, где дислоцируется одноимённая российская военная авиабаза.

Пожар вспыхнул на территории аэропорта около 14:33 по местному времени, к ликвидации пожара привлекались 10 боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления города Ереван, один водовоз, оперативные группы реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления и дежурный врач Центра медицины катастроф.

Пожар был ликвидирован полностью в 16:27. Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в аэропорту «Эребуни» в столице Армении городе Ереване.

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