Нью-Дели, , 15:50 — REGNUM Один человек погиб, восемнадцать человек получили ранения при взрыве гранаты на рынке на союзной территории Джамму и Кашмир в Индии. Об этом 4 ноября сообщает полиция региона в социальной сети Twitter.

Взрыв гранаты произошёл днём в городе Сринагаре. По данным полиции, в результате взрыва на месте погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили три сотрудника полиции Индии и 15 мирных жителей.

Раненые были госпитализированы. Район взрыва оцеплен полицией. Разыскиваются злоумышленники, виновные во взрыве боевой гранаты на рынке.

В настоящее время никто из радикальных экстремистских группировок не взял на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших от взрыва гранаты на рынке в Джамму и Кашмир.

Стоит отметить, что ситуация в Джпамму и Кашмир обострилась после вступления в силу с полуночи 31 октября решения правительства Индии о создании двух союзных территорий Ладакх и Джамму и Кашмир на месте бывшего штата Джамму и Кашмир. Это вызвало недовольство со стороны радикальных группировок, выступающих за отделение штата от Индии.

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