Ереван, , 15:48 — REGNUM Пожар вспыхнул в ангаре, находящемся в аэропорту Еревана, где дислоцируется российская авиабаза. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Информация о возгорании поступила в 13:33 мск. Загорелась крыша ангара в аэропорту «Эребуни». Уточняется, что ангар принадлежит российской авиабазе.

На место происшествия выехали десять пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления. Площадь возгорания уточняется. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью 1,8 тыс. кв. метров в производственно-складских помещениях в городе Жуковском Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье сгорел крупный склад