Тегеран, , 16:40 — REGNUM 3 ноября Начальник полиции иранской провинции Систан и Белуджистан Ахмад Азаркиш сообщил, что в шахрестане (муниципалитете) Сараван было изъято более 50 000 литров контрабандного топлива. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, два контрабандиста старались провести контрабандный мазут через ирано — пакистанскую границу, однако силами полиции автоцистерны были задержаны и топливо изъято. Ахмад Азаркиш отметил, что полиция проводит расследование, чтобы выявить всех причастных к торговле нелегальным топливом.

Ахмад Азаркиш заявил, что за последний год иранский риал сильно обесценился по отношению к мировым валютам, а цены на топливо остались неизменными. «Таким образом, контрабанда топлива стала еще более прибыльным занятием», — констатировал чиновник.