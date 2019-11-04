Челябинск, , 15:15 — REGNUM Пропавший 23 октября в Челябинске Лев Х. найден мёртвым. Об этом пишут местные СМИ.

Как пишет 74.ru, тело страдающего атуизмом 21-летнего челябинца было найдено в реке Миасс возле моста на Северо-Крымской улице. Его нашли добровольцы, которые обследовали реку на лодке. Опознания родителями пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, Льва Х. искали с 23 октября. Его поисками занимались волонтёры и полицейские.

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