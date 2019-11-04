Ижевск, , 13:49 — REGNUM В Удмуртии задержан и арестован заместитель министра культуры республики. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, чиновник потребовал от одного из предпринимателей республики так называемый «откат» за способствование исполнению и пролонгации договора поставки с одним из учреждений культуры. При получении части взятки, общая сумма которой составила 280 тыс. рублей, чиновник был задержан.

В настоящее время замминистра предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд заключил чиновника под стражу.

По информации с официального портала министерства культуры Удмуртии, единственным заместителем министра является Алексей Петров. Ранее он являлся директором «Государственного театра кукол Удмуртской Республики». Пост замминистра Петров занял в мае 2019 года.