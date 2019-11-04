Берёзовский, Свердловская область, 4 ноября 2019, 14:42 — REGNUM На Урале в посёлке Кедровка Берёзовского района неизвестные пытались взломать банкомат, установленный в продуктовом магазине по улице Лермонтова. Как сообщается в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте», для того чтобы добраться до устройства, злоумышленники буквально разгромили входную группу магазина.
Как уточнили в полиции, совершить кражу низвестным так и не удалось и они скрылись в неизвестном направлении и с чем.
Как сообщает информационный портал Е1, возможно, что горе-похитителей спугнули, так как перед тем как скрыться, они приготовились взламывать банкомат, чем-то обмотав его корпус.