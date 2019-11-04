* ОУН — запрещённая в России организация

Вишневое, , 14:02 — REGNUM В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Инцидент произошел у памятника так называемой небесной сотни. Об этом 4 ноября сообщается в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщается, что о действиях мужчины в полицию сообщил очевидец. На место события прибыла группа реагирования Киево-Святошинского отделения полиции. Нарушитель был доставлен в местное отделение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что повредил флагшток 45-летний гражданин РФ, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Сообщается, что у мужчины есть разрешение на постоянное проживание на Украине. Сотрудники полиции отметили, что мужчина вел себя неадекватно.

Против гражданина РФ составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. В полиции также сообщили, что будут обращаться в миграционную службу Украины для аннулирования документа, разрешающего мужчине постоянно проживать на Украине. Гражданину РФ также грозит выдворение с Украины с дальнейшим запретом на въезд.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области грибник обнаружил в лесу схрон с оружием.

*ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

В Днепропетровской области грибник обнаружил схрон с боеприпасами