Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM В Екатеринбурге в первой половине недели ожидается потепление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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По данным синоптиков в праздничный день, 4 ноября, температура воздуха поднимется до одного градуса мороза, а также ожидается мокрый снег. А уже во вторник и среду 5 и 6 ноября столбики термометра поднимутся выше нуля. Ожидается потепление до плюс 4−5 градусов.

Отметим, что в ночное время температура воздуха вновь будет опускаться ниже нуля.

Также по данным синоптиков к концу недели в городе вновь немного похолодает и температура воздуха днём и ночью будет ниже нуля.

Как уточнили в мэрии, начало ноября в Екатеринбурге на 4,4 градуса холоднее обычного.