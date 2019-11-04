Берегово, Украина, , 13:25 — REGNUM В селе Горонглаб Береговского района Закарпатской области неподалеку от государственной границы Украины украинские пограничники обнаружили группу иностранцев, которые намеревались пересечь границу в сопровождении местного жителя. Об этом 4 ноября сообщается в пресс-службе Национальной полиции.

По сообщению пограничников, на место события выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что мужчина, который сопровождал иностранцев, является жителем города Берегово Закарпатской области. В полиции отметили, что мигранты не имели при себе документов удостоверяющих личность или дающих право находиться на территории Украины.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, в действиях местного жителя усматриваются признаки нарушения 332 статьи Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о пресечении сотрудниками пограничной службы Украины попытки переправить через украинскую границу 44 ящиков табачных изделий.

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