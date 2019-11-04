Челябинск, , 12:46 — REGNUM В Челябинске волонтёры поискового отряда «Легион-СПАС» просят водителей проверить видеорегистраторы. Особенно важными являются записи с 23:00 до 24:00 23 октября, говорится в сообщении группы во ВКонтакте.

В первую очередь обращаться к тем, кто в это время проезжал в районе пересечения улиц Труда и Северо-Корымской. Именно там в это время оборвался след Льва Х., страдающего аутизмом.

«Мы проследили маршрут Льва за весь день по камерам. След оборвался на этом перекрёстке!!!» — говорится в сообщении.

Записи регистраторов просят отсмотреть с 23 октября по текущий день. Особенно, если водители видели пешехода, который странно переходит дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, Лев Х. пропал 23 октября. На его поиски брошены добровольцы и сотни полицейских.

В поиски вмешался губернатор Алексей Текслер. На своей странице во ВКонтакте он призвал горожан оказать содействие в розыске пропавшего.

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