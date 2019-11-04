Нью-Дели, , 13:23 — REGNUM Как минимум десять мирных жителей пострадали при взрыве гранаты на территории Джамму и Кашмира в Индии. Об этом 4 ноября сообщает агентство ANI.

Взрыв произошёл на рынке в городе Сринагаре. В настоящее время территория рынка оцеплена полицией, идёт розыск злоумышленников. Обстоятельства произошедшего не сообщаются.

Официальных данных о числе пострадавших не поступало, разные информагентства указывают разные данные. Информация уточняется.

До настоящего времени ни одна из действующих на союзной территории Джамму и Кашмир террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, решение правительства Индии о создании на территории бывших штатов Джамму и Кашмир союзных территорий Ладакх и Джамму и Кашмир вступило в силу на прошлой неделе, в полночь 31 октября. В связи с этим в регионе активизировались группировки сепаратистов, выступающих за отделение Кашмира от Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в ходе подавления полицией массовых беспорядков в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир. Беспорядки возникли в ходе акций протеста против лишения штата особого статуса и раздела его на две союзные территории.

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