Днепропетровск, Украина, , 12:55 — REGNUM Неподалеку от села Дослидное Днепропетровской области мужчина, собирая в лесу грибы, обнаружил схрон с боеприпасами. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Обнаружив сверток боеприпасами, мужчина обратился к правоохранительным органам. В свертке находились два гранатомета типа «Муха» и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, ранее в СБУ сообщали о задержании мужчины, который представлялся лицом, близким к представителям украинской власти и предлагал за деньги должности в государственных предприятиях.

СБУ задержала мужчину при попытке «продать» должность в госпредприятии