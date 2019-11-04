Владивосток, , 12:06 — REGNUM Охотник пострадал при нападении тигра на территории охотхозяйства в Приморье. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Нападение дикого животного на человека произошло недалеко от села Кроуновка. Тигр успел нанести охотнику травмы, но пострадавшему удалось отогнать зверя выстрелами из ружья.

Охотник был госпитализирован. Все нужные разрешительные документы у пострадавшего на охоту и охотничье огнестрельное оружие имеются.

ПО факту произошедшего проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении тигра на охотников, спугнувших хищника в ходе сбора кедровых шишек. В результате схватки тигр был застрелен, пострадавший охотник был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

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