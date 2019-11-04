Салехард, , 11:56 — REGNUM Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днём народного единства в национальном ненецком костюме. И пригласил на Ямал жителей других регионов России, а также зарубежья, увидеть своими глазами День оленевода и прикоснуться к удивительному миру коренных малочисленных народов Севера.

Дмитрий Артюхов на Дне оленевода Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Ямал стал домом для десятков национальностей. Наши северные города строили жители всех бывших советских республик. Сейчас их дети и внуки живут на Ямале и хранят славные традиции своих народов», — сообщил в своём аккаунте в социальных сетях глава Ямала.

Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал всегда был регионом волевых людей, которые умеют работать и реальными делами приносят пользу России. И поблагодарил земляков за патриотизм, сплоченность и крепкий северный дух.