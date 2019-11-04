Салехард, 4 ноября 2019, 11:56 — REGNUM Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днём народного единства в национальном ненецком костюме. И пригласил на Ямал жителей других регионов России, а также зарубежья, увидеть своими глазами День оленевода и прикоснуться к удивительному миру коренных малочисленных народов Севера.
Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал всегда был регионом волевых людей, которые умеют работать и реальными делами приносят пользу России. И поблагодарил земляков за патриотизм, сплоченность и крепкий северный дух.