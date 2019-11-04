Чита, , 11:40 — REGNUM В Забайкальском крае задержан четвёртый фигурант резонансного уголовного дела, возбуждённого региональным СУ СК РФ в отношении группы подростков по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а также ч.2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»).

Напомним, несовершеннолетние обвиняются в том, что 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили до смерти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 октября в одном из поселков Кыринского района Забайкалья группа подростков ворвались в частный дом, где совершила насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, после чего он скончался. Трое обвиняемых были задержаны в этот же день, в отношении двух судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего — в виде домашнего ареста.

Читайте также: В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании